Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Судный день: блокаду Ормузского пролива назвали началом цепи катастроф

Трамп заявил, что США при содействии других стран будут препятствовать проходу любых судов через Ормузский пролив. Военный эксперт Юрий Кнутов раскрыл тревожный сценарий последствий этого решения.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер сделал заявление, от которого содрогнулись мировые биржи. Дональд Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся пройти Ормузский пролив. Соответствующий пост появился в его аккаунте в Truth Social.

«Начиная с этого момента, военно-морской флот Соединенных Штатов, лучший в мире, начнет процесс блокады любых судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его», — написал он.

Американские силы также будут искать и задерживать суда, заплатившие Ирану за проход по проливу, добавил Трамп.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru раскрыл тревожный сценарий последствий этого решения.

Почему США идут на обострение: нефть, ядерное оружие и шантаж.

По словам Трампа, Иран за счет минирования пролива занимается шантажом, а США не позволят себя шантажировать. Блокада, добавил американский лидер, начнется в ближайшее время, к ее поддержанию будут привлечены и другие страны, а Ирану «не будет позволено извлекать выгоду из этого незаконного акта вымогательства».

Также американские ВМС начнут уничтожать мины, размещенные Ираном в проливе, сообщил Трамп.

«Любой иранец, который откроет по нам огонь или по мирным судам, будет уничтожен!» — предупредил он.

Кто пострадает больше всех: Китай, Индия и глобальный рынок нефти.

Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с aif.ru объяснил, к каким последствия приведет этот шаг. Специалист отметил, что блокировка пролива негативным образом скажется на многих странах. Речь идет о жизненно важной артерии, через которую проходит 15−20% мировой нефти.

«Блокада направлена и против Ирана, и против других стран. Например, против Китая, хотя у них запасов нефти хватит более чем на 280 дней, но Индия и еще ряд стран могут серьезно пострадать», — пояснил он.

Переговоры провалились: перемирие нарушено, корабли США уже в проливе.

Накануне, 11 апреля, в Исламабаде прошли переговоры США и Ирана по вопросу урегулирования конфликта. По их итогам американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что государства не пришли к общему соглашению.

Трамп при этом написал, что встреча прошла хорошо и большинство вопросов были согласованы, нерешенным остался только вопрос о ядерной программе.

Перед переговорами, 8 апреля, Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном перемирии. Однако стороны начали сообщать о нарушениях почти сразу.

Накануне на фоне переговоров Ормузский пролив пересекли несколько кораблей ВМС США. Вашингтон с начала года стянул в регион значительный военный контингент.

Ответ Ирана: ракетные удары по базам и эскалация.

Кнутов подчеркнул, что Иран может довольно жестко отреагировать на блокировку пролива. У США есть ресурсы для полной блокады, но следующий шаг — за Тегераном.

«В ответ Иран может попытаться атаковать американские корабли, в том числе с помощью противокорабельных ракет, которые наводятся с использованием беспилотников. Кроме того, Иран может нанести удар по оставшимся американским базам в регионе, их всего там около 12−13 штук. Причем большинство или разрушены, или находятся в сильно поврежденном состоянии. Американцы могут в ответ нанести удар по острову Харк», — пояснил эксперт.

Самый страшный сценарий: ядерная цепная реакция.

После этого, отметил Кнутов, конфликт может стать совсем иного масштаба. Продолжающиеся агрессивные действия могут и вовсе привести к ядерным ударам.

«США попытаются ударить бомбами по месту обогащения урана, Иран — по израильскому реактору в Димоне, Израиль — по атомной электростанции Ирана в Бушере, и мы получим целый букет ядерных катастроф. Сейчас вопрос сдержанности США будет играть ключевую роль», — добавил военный эксперт.

Израиль готовится к войне: приказ о боевой готовности отдан.

Ситуацию накаляет и позиция Тель-Авива. Ранее глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир отдал приказ привести войска в боевую готовность на случай возможного возобновления конфликта с Ираном.

По данным военных источников, военным приказали перейти на боевой протокол, подразумевающий поддержание повышенной готовности всех частей и соединений. Мир замер в ожидании: станет ли блокада пролива спусковым крючком для большой войны на Ближнем Востоке.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше