«Начал выкидывать из автобуса»: водитель устроил разборки с пассажиром из-за еды в Темиртау

В Instagram-аккаунте @v.temirtau опубликовали видео, снятое в автобусе № 03. По информации автора, водитель напал на парня беспочвенно, указав, что якобы нельзя кушать в автобусе.
«Он убрал свой мусор и не дерзил водителю, но водитель всё равно оскорблял мальчика и напал на него — начал выкидывать из автобуса. В сторону водителя никаких агрессий и оскорблений не было», — уточняется в описании к видео.
На конфликт в общественном транспорте отреагировали в полиции. В комментариях пресс-служба Департамента полиции Карагандинской области сообщила, что водителя привлекли к ответственности.
«По предварительным данным, причиной инцидента стало замечание водителя в адрес пассажира, употреблявшего пищу в салоне автобуса. Водитель, ссылаясь на установленные правила поведения в общественном транспорте, потребовал от молодого человека покинуть транспортное средство», — рассказали в полиции.
Отмечается, что пассажир на это отреагировал спокойно. Он завершил приём пищи, убрал за собой и самостоятельно покинул салон.
«Вместе с тем в ходе конфликта со стороны водителя были допущены высказывания, нарушающие нормы общественного порядка. Сотрудниками полиции личность правонарушителя установлена — им оказался 43-летний житель региона. По данному факту в отношении него составлен административный протокол по признакам мелкого хулиганства за использование нецензурной брани в общественном месте. Материалы направлены в суд для принятия процессуального решения», — добавили в полиции.
Напомним, недавно молодой человек из Темиртау пропал после конфликта с водителем автобуса, который следовал в Караганду. Парня сутки искали по всему региону.