Авиакомпанию S7 оштрафовали на 45 тысяч рублей за овербукинг

Новосибирский транспортный прокурор выявил, что в июле, октябре и ноябре 2025 года 13 путешественникам, следовавшим рейсами из Новосибирска в Екатеринбург, Тюмень, Улан-Удэ и Красноярск, незаконно отказали в предоставлении услуги. Причиной стало превышение количества зарегистрированных на рейс пассажиров над числом доступных кресел на борту. Это произошло из-за того, что на те же рейсы зарегистрировали трансферных пассажиров с других стыковочных рейсов.