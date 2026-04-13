Комсомольский НПЗ прокомментировал ситуацию с китайскими рабочими

Руководство Комсомольского-на-Амуре нефтеперабатывающего завода прокомментировало ситуацию с невыплатой заработной платы сотрудникам компании «Петро-Хэхуа», которые накануне устроили акцию протеста. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», своё недовольство выразили порядка 200 граждан Китая.
Напомним, что компания «Петро-Хэхуа» занималась строительством комплекса гидрокрекинга на Комсомольском НПЗ. Недавно контракт с подрядчиком был расторгнут из-за того, что работы выполнялись некачественно и с нарушениями по срокам. Чтобы снизить накал страстей и разобраться в ситуации, с иностранными гражданами встречались мэр Дмитрий Заплутаев и гендиректор завода Алексей Коденев.
По информации ПАО «НК “Роснефть”, когда подрядчик выполнял свои обязательства, все работы, принятые по актам и подтвержденные документами, всегда оплачивались вовремя и зарплату граждане КНР должны были получать вовремя. Почему это не сделано, знает только руководство “Петро-Хэхуа”. В свою очередь, директор подрядной организации находится за границей и встретиться с коллективом не может.
Ведётся соответствующая проверка, задолженность по заработной плате перед персоналом «Петро-Хэхуа» отсутствует. В настоящее время правительство Хабаровского края готово помочь иностранным гражданам вернуться домой, но только после того, как этот процесс инициирует работодатель. Ситуация остается на контроле краевых властей.