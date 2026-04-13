В Донецке на клумбах появились розы 2026 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В парке Энергетиков Донецка с местными жителями, депутатами и активистами Единой России, «Молодой Гвардии», проекта «Управдом» высадили розы.
После реконструкции парк преобразился до неузнаваемости: здесь появились возможности для занятий спортом и активного отдыха, развлечений для детей, удобные дорожки для прогулок.
Теперь важно поддерживать порядок и создавать уют своими руками, потому что забота о родном городе, районе, доме начинается с конкретных дел неравнодушных жителей. Об этом говорили со старшими по домам, участниками проекта «Управдом». Предложений от людей много: расставить в парке предупреждающие таблички, подумать о досуге для подростков, привести к единому стилю фасады домов. Предложения проработаем. Именно для этого и нужен проект «Управдом», чтобы через старших по домам выявлять, что важнее всего на местах, и вместе оперативно.
Об этом сообщил ТГ-канал Дениса Пушилина.
