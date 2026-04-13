В Пасху порядок в храмах Красноярска охраняли полиция, Росгвардия и дружинники

В ночь с 11 на 12 апреля 2026 года в 43 городах и населенных пунктах Красноярского края прошли пасхальные богослужения. В 82 храмах региона собрались более 22 тысяч верующих. Для обеспечения общественного порядка было задействовано более 500 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю. В охране участвовали 351 сотрудник полиции, 79 служащих Росгвардии, а также частные охранники, казаки и члены добровольных народных дружин. Празднование прошло без нарушений общественного порядка. Напомним, 12 апреля православные отметили важнейший религиозный праздник — Светлое Христово Воскресение. В этот день красноярцы посещали церковь, а также угощались куличами, творожными пасхами и крашенными яйцами.