Границы девяти населённых пунктов Красноярского края внесли в ЕГРН

Краевой Росреестр сообщает: сейчас в Едином государственном реестре недвижимости отражены границы почти половины населённых пунктов края — 920 из 1 714, то есть 53,7%. Эти работы проходят в рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных»: она призвана сформировать Единую цифровую платформу недвижимости.