Границы девяти населённых пунктов Красноярского края внесли в ЕГРН

По информации краевого Росреестра, на текущий момент в ЕГРН зафиксированы границы 920 из 1 714 населённых пунктов региона.

В Красноярском крае обновили данные о границах девяти населённых пунктов — сведения внесли в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Теперь управлять территориями станет проще, а права собственников — лучше защищены.

В перечень населённых пунктов, чьи границы внесли в ЕГРН, попали: города Сосновоборск и Дудинка, село Новоселово, а ещё шесть посёлков — Бурный, Ессей, Суломай, Арей, Решающий и Стрелка‑Чуня.

Краевой Росреестр сообщает: сейчас в Едином государственном реестре недвижимости отражены границы почти половины населённых пунктов края — 920 из 1 714, то есть 53,7%. Эти работы проходят в рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных»: она призвана сформировать Единую цифровую платформу недвижимости.

Завершить внесение сведений обо всех населённых пунктах региона в цифровой реестр намерены до конца 2026 года.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске завели уголовное дело после того, как у города украли землю.