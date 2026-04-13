Границы девяти населённых пунктов Красноярского края внесли в ЕГРН

В Красноярском крае обновили данные о границах девяти населённых пунктов — сведения внесли в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Теперь управлять территориями станет проще, а права собственников — лучше защищены.
В перечень населённых пунктов, чьи границы внесли в ЕГРН, попали: города Сосновоборск и Дудинка, село Новоселово, а ещё шесть посёлков — Бурный, Ессей, Суломай, Арей, Решающий и Стрелка‑Чуня.
Краевой Росреестр сообщает: сейчас в Едином государственном реестре недвижимости отражены границы почти половины населённых пунктов края — 920 из 1 714, то есть 53,7%. Эти работы проходят в рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных»: она призвана сформировать Единую цифровую платформу недвижимости.
Завершить внесение сведений обо всех населённых пунктах региона в цифровой реестр намерены до конца 2026 года.
