Димаш Кудайберген получил первую награду в качестве продюсера

11 апреля на мероприятии Weibo Gala в китайском Макао казахстанский певец и композитор Димаш Кудайберген впервые награжден в качестве продюсера, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Новостью певец поделился на своей странице в Instagram. В первую очередь Димаш обратился к своим фанатам.

«Для нас это большая честь и радость. Хочу от всего сердца поблагодарить всех вас. Эта награда для меня особенно дорога. Дело в том, что ранее я получал награды в разных странах мира как певец, а это — моя первая награда в качестве продюсера», — подчеркнул Димаш Кудайберген.

Далее он искренне поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации международного проекта «Voice Beyond Horizon».

«У казахов есть пословицы, которые говорят о том, что один в поле не воин. Обнимаю всех вас. Считаю, что это заслуга всей команды. Пусть в стране будет благополучие и благоденствие». Димаш Кудайберген.

9 апреля на форуме в Астане Димаш Кудайберген рассказал о роли музыкального реалити-шоу Voice Beyond Horizon.