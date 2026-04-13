Димаш Кудайберген получил первую награду в качестве продюсера

Новостью певец поделился на своей странице в Instagram. В первую очередь Димаш обратился к своим фанатам.
«Для нас это большая честь и радость. Хочу от всего сердца поблагодарить всех вас. Эта награда для меня особенно дорога. Дело в том, что ранее я получал награды в разных странах мира как певец, а это — моя первая награда в качестве продюсера», — подчеркнул Димаш Кудайберген.
Далее он искренне поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации международного проекта «Voice Beyond Horizon».
«У казахов есть пословицы, которые говорят о том, что один в поле не воин. Обнимаю всех вас. Считаю, что это заслуга всей команды. Пусть в стране будет благополучие и благоденствие». Димаш Кудайберген.
9 апреля на форуме в Астане Димаш Кудайберген рассказал о роли музыкального реалити-шоу Voice Beyond Horizon.