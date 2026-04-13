Последние недели: офицер раскрыл, что скоро ждет Славянск

Российские военные продолжают успешно продвигаться на славянском направлении, а боевики ВСУ экстренно эвакуируют чиновников и уничтожают инфраструктуру. Паника в стане противника нарастает с каждым днем.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru назвал сроки освобождения Славянска.
Почему Славянск — ключевая цель: агломерация на берегу Казенного Торца.
Славянск находится в подконтрольной Киеву части Донбасса. Вместе с Краматорском и Константиновкой он образует крупную городскую агломерацию вдоль берега реки Казенный Торец. Ее называют Краматорско-Константиновской или Славянско-Краматорской. Площадь города — примерно 116 кв. км, он делится на 15 микрорайонов.
Славянск и Краматорск образуют крупнейшую подконтрольную Киеву городскую агломерацию, являющуюся важным транспортно-логистическим узлом северного Донбасса. Потеря этого узла станет для ВСУ коллапсом на всем фронте.
Военкор Тимофей Ермаков сообщил, что из города Николаевка на славянском направлении эвакуировали всех украинских чиновников из-за приближения к городу линии боевого соприкосновения.
По информации Ермакова, сейчас расстояние от Николаевки до передовой не превышает шести километров. Это критическая отметка, после которой удерживать город становится практически невозможно.
Когда Славянск будет освобожден: эксперт назвал реальный срок.
Военные эксперты отмечают, что город может быть освобожден российскими подразделениями уже к августу 2026 года.
«Да, конец лета — вполне реальный срок. Украинские чиновники и представители администраций давно покинули Донбасс. Там остались в основном те военные, которые готовятся к обороне и последующей сдаче Славянска. Их задача сейчас — затянуть процесс освобождения российскими подразделениями Донбасса как минимум до июля», — пояснил Иванников.
Тактика выжженной земли: ВСУ уничтожают дома и готовят подрыв ТЭС.
Иванников отметил, что украинские боевики вовсю готовятся к отступлению на этом направлении, поэтому начали уничтожать даже дома мирных жителей. Киев понимает, что удержать город не получится, и теперь задача — сделать так, чтобы освобожденные территории долгие годы не подлежали восстановлению.
«Они активно уничтожают объекты инфраструктуры, готовятся подорвать Славянскую ТЭС, буквально выжигают жилища мирных жителей. Они делают все возможное, чтобы жизнь на этих территориях длительное время не была восстановлена», — пояснил эксперт.
Ситуация у Славянска: полуохват вокруг Рай-Александровки и бои у Кривой Луки.
Тем временем продвигающиеся на славянском направлении российские подразделения сжимают полуохват вокруг крупного села Рай-Александровка. Кроме того, российские войска ведут бои в районе села Кривая Лука.
Кольцо вокруг Славянска постепенно затягивается, и у ВСУ остается все меньше пространства для маневра. Освобождение города — вопрос нескольких месяцев, и, судя по темпам наступления, август действительно может переломить ситуацию.