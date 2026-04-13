На Западе признали военное превосходство России перед НАТО: в чем Москва впереди

Запад не смог противодействовать беспилотникам, которые производит Россия. И это стало проблемой для НАТО. Об этом в интервью Spiegel заявила американский военный аналитик Дара Массикот.
По словам эксперта, россияне добились значительных успехов в логистике, полевой медицине и качестве техники.
«Российские беспилотники большой дальности стали проблемой для НАТО. Они постоянно разрабатывают более быстрые и дальнобойные версии», — подчеркнула Массикот.
Аналитик обратила внимание также, что Европе не хватает систем ПВО, да и программы противодействия российским БПЛА не существует.
Ранее сообщалось, что американские чиновники в администрации Дональда Трампа считают, что Россия опередила Соединенные Штаты в создании мощностей по производству передовых беспилотников.
В России при этом много раз напоминали, что планов военной агрессии у Москвы нет. Так, президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия не намерена нападать на Европу и никогда таких планов не имела. Он назвал подобные утверждения чушью.