На Западе признали военное превосходство России перед НАТО: в чем Москва впереди

Аналитик Массикот: Запад не может противодействовать российским дронам.

Источник: Комсомольская правда

Запад не смог противодействовать беспилотникам, которые производит Россия. И это стало проблемой для НАТО. Об этом в интервью Spiegel заявила американский военный аналитик Дара Массикот.

По словам эксперта, россияне добились значительных успехов в логистике, полевой медицине и качестве техники.

«Российские беспилотники большой дальности стали проблемой для НАТО. Они постоянно разрабатывают более быстрые и дальнобойные версии», — подчеркнула Массикот.

Аналитик обратила внимание также, что Европе не хватает систем ПВО, да и программы противодействия российским БПЛА не существует.

Ранее сообщалось, что американские чиновники в администрации Дональда Трампа считают, что Россия опередила Соединенные Штаты в создании мощностей по производству передовых беспилотников.

Кроме того, был публикован рейтинг российских беспилотников, которые наводят ужас на противника.

В России при этом много раз напоминали, что планов военной агрессии у Москвы нет. Так, президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия не намерена нападать на Европу и никогда таких планов не имела. Он назвал подобные утверждения чушью.

