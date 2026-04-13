Суд вновь оштрафовал авиакомпанию S7 за овербукинг

S7 заплатит штраф за отказ в посадке 13 пассажирам.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали за овербукинг (отказ в перевозке пассажирам из-за превышения числа зарегистрированных клиентов над количеством мест на борту). Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Нарушения законодательства о защите прав потребителей авиауслуг были выявлены Новосибирской транспортной прокуратурой. По инициативе прокурора суд признал авиакомпанию виновной и назначил штраф в размере 45 тысяч рублей.

По данным надзорного ведомства, в июле, октябре и ноябре 2025 года 13 пассажирам было неправомерно отказано в посадке на рейсы. Причиной стал овербукинг из-за оформления трансферных пассажиров на стыковочные рейсы. Это не первый подобный случай.

Ранее KP.RU сообщал, что российские туристы получили компенсацию после того, как авиакомпания отказала им в посадке в аэропорту. Инцидент произошел на рейсе Pegasus Airlines из турецкого Даламана в Санкт-Петербург. В пользу пассажиров было взыскано 937,4 тысячи рублей.