Суд вновь оштрафовал авиакомпанию S7 за овербукинг

Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали за овербукинг (отказ в перевозке пассажирам из-за превышения числа зарегистрированных клиентов над количеством мест на борту). Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Нарушения законодательства о защите прав потребителей авиауслуг были выявлены Новосибирской транспортной прокуратурой. По инициативе прокурора суд признал авиакомпанию виновной и назначил штраф в размере 45 тысяч рублей.
По данным надзорного ведомства, в июле, октябре и ноябре 2025 года 13 пассажирам было неправомерно отказано в посадке на рейсы. Причиной стал овербукинг из-за оформления трансферных пассажиров на стыковочные рейсы. Это не первый подобный случай.
Ранее KP.RU сообщал, что российские туристы получили компенсацию после того, как авиакомпания отказала им в посадке в аэропорту. Инцидент произошел на рейсе Pegasus Airlines из турецкого Даламана в Санкт-Петербург. В пользу пассажиров было взыскано 937,4 тысячи рублей.