Движение большегрузов в Иркутске временно ограничат

Иркутск, НИА-Байкал — С 15 апреля по 15 мая в Иркутске ограничат движение грузовых транспортных средств с нагрузкой на ось более шести тонн.

Меры будут действовать на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, сообщает пресс-служба администрации города.

Ограничения касаются следующих участков:

  • 2-я Батарейная от путепровода через ж/д пути на станции «Батарейная» до Московского тракта,

  • подход к Иркутску км 1867+000 — км 1867+950,

  • подход к Иркутску км 1867+950 — км 1868+900,

  • подход к Иркутску км 1868+900 — км 1873+000,

  • ул. Трактовая,

  • Ново-Ленинская объездная дорога с развязками,

  • Маршала Конева от границы Иркутска до бульвара Рябикова,

  • бульвар Рябикова от дома № 31б до ул. Сергеева,

  • ул. Сергеева,

  • объездная дорога микрорайонов Первомайский — Университетский.

Меры приняты для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности дорог. До начала введения ограничений на объектах установят информационные щиты и запрещающие знаки.

Временные ограничения движения в весенний период не распространяются:

  • на международные перевозки грузов,

  • на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные,

  • на транспортные средства организаций, осуществляющих деятельность по содержанию автомобильных дорог,

  • на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий,

  • на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба,

  • на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных средств, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, кормов, удобрений, почты и почтовых грузов.