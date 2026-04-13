Владивосток готовится к фестивалю минтая «О! Мега Вкус»

«Такие фестивали притягивают внимание гостей. Уличные мероприятия все больше вызывают интерес не только у приморцев. Эти фестивали важны для повышения туристической привлекательности региона. Они способствуют развитию инфраструктуры, легальному ведению бизнеса, продвижению Приморья. Такое позиционирование региона, когда рассказываем о культуре и традициях Дальнего Востока и Приморского края, вовлекаем в этот диалог школы, вызывает большой интерес у подрастающего поколения. В этом — любовь не только к продукту, но и к родному краю», — рассказала министр туризма Приморского края Наталья Набойченко.