Владивосток готовится к фестивалю минтая «О! Мега Вкус»

В событийном календаре Приморского края фестиваль минтая «О! Мега Вкус» — одно из знаковых мероприятий.

Источник: Министерство туризма Приморского края

В этом году с 18 мая по 5 июня дикая белая рыба — минтай — вновь станет главной «героиней» гастрономического праздника.

Ежегодный гастрономический фестиваль минтая «О! Мега Вкус» собирает на одной площадке шеф-поваров, гурманов, любителей ярких впечатлений, хранителей семейных рецептов, мастеров креативных индустрий, жителей и гостей Владивостока.

По сложившейся традиции у фестиваля две составляющих — уличная и ресторанная, отмечает пресс-служба краевого кабмина. В нынешнем, четвертом сезоне, масштабно будем славить белую рыбу с 29 по 31 мая на набережной Спортивной гавани, а с 18 мая по 5 июня рестораны города будут удивлять всех разнообразным меню и креативным подходом в приготовлении блюд из минтая.

«Такие фестивали притягивают внимание гостей. Уличные мероприятия все больше вызывают интерес не только у приморцев. Эти фестивали важны для повышения туристической привлекательности региона. Они способствуют развитию инфраструктуры, легальному ведению бизнеса, продвижению Приморья. Такое позиционирование региона, когда рассказываем о культуре и традициях Дальнего Востока и Приморского края, вовлекаем в этот диалог школы, вызывает большой интерес у подрастающего поколения. В этом — любовь не только к продукту, но и к родному краю», — рассказала министр туризма Приморского края Наталья Набойченко.