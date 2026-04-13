Гулитти: болельщики попросили Овечкина остаться в «Вашингтоне» ещё на год

Болельщики клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» попросили капитана этой команды Александра Овечкина продолжать играть в ней ещё один сезон, сообщил журналист сайта НХЛ Том Гулитти на своей странице в социальной сети Х*.
«Вашингтон» принял участие в матче регулярного чемпионата против «Питтсбург Пингвинз» и победил со счётом 3:0. В последние полторы минуты игры болельщики скандировали «Ещё один год».
Матч стал последней домашней встречей для «Вашингтона» в текущем сезоне, по окончании которого контракт Овечкина с клубом истечёт.
Напомним, ранее Александр Овечкин заявил, что определится со своим будущим в «Вашингтоне» в межсезонье. Он отметил, что хочет поговорить об этом со своей семьей. Овечкин уточнил, что решение будет приниматься исходя из его состояния здоровья. В сентябре хоккеисту исполнится 41 год.
Владелец клуба «Вашингтона» Тед Леонсис подчеркнул, что поддержит любое решение Александра Овечкина по поводу дальнейшей карьеры в клубе. Он добавил, что такие игроки появляются раз в поколение.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.