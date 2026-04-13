Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярец Макар Ларюшкин — победитель первенства России по фристайлу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Магадане прошло первенство России по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». В соревнованиях приняли участие около 40 спортсменов из различных регионов страны.

Источник: НИА Красноярск

Победителем стал воспитанник красноярской СШОР по зимним видам спорта, представитель краевой Академии зимних видов Макар Ларюшкин. Второе место здесь занял Иван Якимов из Магаданской области, третьим стал Кирилл Гурницкий из Башкортостана. Напомним, ранее в апреле Ларюшкин также становился победителем всероссийских соревнований, а в марте на красноярской «Сопке» он завоевал золото Зимней спартакиады учащихся России.

Об этом сообщил ТГ-канал Минспорта Красноярского края.

16+