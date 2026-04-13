Красноярец Макар Ларюшкин — победитель первенства России по фристайлу

Победителем стал воспитанник красноярской СШОР по зимним видам спорта, представитель краевой Академии зимних видов Макар Ларюшкин. Второе место здесь занял Иван Якимов из Магаданской области, третьим стал Кирилл Гурницкий из Башкортостана. Напомним, ранее в апреле Ларюшкин также становился победителем всероссийских соревнований, а в марте на красноярской «Сопке» он завоевал золото Зимней спартакиады учащихся России.