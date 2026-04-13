В Красноярске пресекли продажу никотиносодержащей продукции у детсада

В красноярской Зеленой Роще пресекли продажу никотиносодержащей и альтернативной табачной продукции вблизи детсада. Об этом рассказали в пресс-службе краевого Роспотребнадзора. Летом 2025 года на проспекте Металлургов специалисты заметили точку, торгующую продукцией всего в 74,5 метрах от детского сада. Закон четко устанавливает минимальное расстояние в 100 метров от таких торговых объектов до общеобразовательных учреждений.
Специалисты подали иск в суд, и в ноябре суд поддержал требования Управления: предпринимателя обязали прекратить продажу. Казалось, что история закончилась, но спустя время сотрудники вновь туда нагрянули и обнаружили, что ничего не поменялось. Более того, выяснилось, что владелец вообще не передавал сведения об обороте продукции в систему «Честный знак».
В итоге было заведено дело об административном правонарушении, на табачную продукцию наложили арест.
— По результатам проведенных мероприятий арестовано более 500 единиц никотиносодержащей и альтернативной табачной продукции общей стоимостью свыше 400 тысяч рублей. Материалы дела направлены в суд. Предпринимателю грозит штраф с конфискацией.
На данный момент магазин не работает.