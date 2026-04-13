Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что ему всё равно, вернётся ли Иран к переговорам с США.
«Мне всё равно, вернутся они к переговорам или нет. Если они не вернутся, меня это устраивает», — сказал он в ответ на вопрос журналистов.
Трамп отметил, что Соединённые Штаты «были очень дружелюбными». По его словам, они «не стали разрушать слишком много мостов — только один».
Напомним, вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс, возглавляющий делегацию США на переговорах в Пакистане, заявил, что Соединённые Штаты и Иран не достигли договорённости.
По словам Трампа, ВМС США будут искать и задерживать суда, которые заплатили иранской стороне за проход через Ормузский пролив.
Ранее иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что Иран и Соединённые Штаты не подписали соглашение в Исламабаде по вине США.