Часть Алматы останется без питьевой воды

Жителей Алматы предупредили о кратковременном отключении холодной воды из-за ввода в эксплуатацию нового водопровода, передает NUR.KZ со ссылкой на «Алматы Су».

Источник: Nur.kz

Ограничения в подаче холодной воды в Алматы

Как сообщили в Instagram-аккаунте «Алматы Су», завтра, 14 апреля, с 08:00 до 20:00, будут ограничения в подаче холодной воды.

Воду отключат в следующих районах:

  • Жилые дома и административные здания в контуре улиц: Алмерек — Аскарова — Нажимеденова — Кенесары Хана Дулати.

  • Микрорайон Рахат.

  • Жилые комплексы: «Аспан Тау», «Аскар Тау», «Хан Тенгри», «Байкен».

  • Санаторий Almaty Resort.

  • Школа «Заман».

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.