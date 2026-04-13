Часть Алматы останется без питьевой воды

Ограничения в подаче холодной воды в Алматы
Как сообщили в Instagram-аккаунте «Алматы Су», завтра, 14 апреля, с 08:00 до 20:00, будут ограничения в подаче холодной воды.
Воду отключат в следующих районах:
Жилые дома и административные здания в контуре улиц: Алмерек — Аскарова — Нажимеденова — Кенесары Хана Дулати.
Микрорайон Рахат.
Жилые комплексы: «Аспан Тау», «Аскар Тау», «Хан Тенгри», «Байкен».
Санаторий Almaty Resort.
Школа «Заман».
Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.