В российские школы предлагают вернуть дежурства и другой «общественно-полезный труд»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Дежурство по классу, уборку кабинетов, уход за пришкольным участком и другой общественно-полезный труд без обязательного согласования с родителями надо вернуть в российские школы.

Такое мнение высказала ТАСС член Общественной палаты РФ Ольга Павлова: «Труд в школе — это дежурство по классу, уборка кабинетов после уроков (своей парты, доски, подготовка класса к следующему уроку), уход за растениями в классе и рекреациях, это облагораживание школьной территории — уборка листвы, посадка деревьев и цветов, уход за пришкольным участком, работа в школьном саду (огородах), зимняя расчистка дорожек».

По ее словам, возвращение в школу общественно-полезного труда без обязательного согласования с каждым родителем — это шаг в сторону проверенной веками педагогической технологии, «где труд воспитывает характер и ответственность, формирует коллектив, где есть общие цели, и готовит к жизни, давая конкретные навыки и понимание ценности любого труда».