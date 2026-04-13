В России ужесточили продажу трёх популярных лекарств: какие препараты попали в список

Напомним, ранее сообщалось, что Госдума хочет запретить свободную продажу ветпрепаратов с габапентином. Депутат Яна Лантратова пояснила, что такие лекарства сегодня можно купить в рознице и интернете без рецепта и документов на животное. По её словам, в соцсетях распространяют инструкции по приёму ветпрепаратов не по назначению.