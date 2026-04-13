В России ужесточили продажу трёх популярных лекарств: какие препараты попали в список

В России расширили перечень медикаментов, подлежащих предметно-количественному учету. Соответствующий приказ подготовило Министерство здравоохранения, пишет ТАСС.

В обновленный список включили сразу три позиции. Это противоэпилептическое средство «Габапентин», препарат для снижения мышечного тонуса «Баклофен», а также обезболивающее на основе дицикловерина и парацетамола.

В ведомственном документе говорится, что изменения уже утверждены. Теперь аптеки и медучреждения обязаны фиксировать каждый флакон или упаковку этих лекарств.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдума хочет запретить свободную продажу ветпрепаратов с габапентином. Депутат Яна Лантратова пояснила, что такие лекарства сегодня можно купить в рознице и интернете без рецепта и документов на животное. По её словам, в соцсетях распространяют инструкции по приёму ветпрепаратов не по назначению.

Все о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.