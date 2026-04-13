Директор красноярского «Доринвестстроя» получил еще год колонии за новый эпизод мошенничества

Директор ООО ПКФ «Доринвестстрой» Арцрун Арутюнян получил суммарно 11 лет колонии строгого режима и 15 млн рублей штрафов за очередные махинации с асфальтом в Красноярске.

По данным прокуратуры, в марте 2024 года осужденный заключил контракт с администрацией Кировского района на ремонт проездов на улице Кутузова и проспекте Красноярский рабочий. Цена работ составила более 4 млн рублей.

Для исполнения контракта требовалось провести лабораторные исследования — одна вырубка стоила 34 тысячи рублей. Чтобы сэкономить, гендиректор самостоятельно смонтировал в программе PDF подложные протоколы испытаний, внеся ложные сведения о соответствии асфальта ГОСТу. Администрация приняла и оплатила работы.

Прокуратура все-таки взяла образцы асфальта и доказала, что асфальтобетонный слой оказался тоньше нормы.

По материалам проверки возбудили уголовное дело. В суде директор признал вину в подделке документов и частично — в мошенничестве.

«Стоимость услуг лаборатории по контракту была бы существенной, поэтому я принял решение не проводить испытания, а самостоятельно смонтировать протоколы. Использовал Adobe, за образец взял старую копию», — объяснил Арутюнян.

Это не первая афера бизнесмена. Ранее Арутюняна уже признавали виновным в мошенничестве при ремонте дорог в Ленинском районе, а также в Емельяновском районе. Кроме того, он пытался дать взятку в 2 млн рублей оперативнику УФСБ, чтобы избежать разоблачения.

Компанию «Доринвестстрой» включили в реестр недобросовестных поставщиков.

