Суд отправил жительницу ЕАО в колонию за долги детям.

В Биробиджанском районе суд вынес приговор местной жительнице, признав ее виновной в злостном уклонении от выплаты алиментов. Женщина, имеющая многомиллионную задолженность перед собственными детьми, проведет ближайшие месяцы в местах лишения свободы, как сообщает пресс-служба Прокуратуры по ЕАО. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как стало известно в ходе процесса, жительница села Желтый Яр длительное время не исполняла решение суда. Она не была трудоустроена и не участвовала в жизни несовершеннолетних детей. По данным надзорного ведомства, сумма долга составила более 4 миллионов рублей. Ранее сельчанку уже наказывали в административном порядке, однако это не изменило ситуацию.
«Ранее женщина была неоднократно судима за совершение аналогичных преступлений», — отметили в прокуратуре.
Суд, согласившись с доводами обвинения, приговорил женщину к 7 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru