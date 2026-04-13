Суд отправил жительницу ЕАО в колонию за долги детям

Суд отправил жительницу ЕАО в колонию за долги детям.

Источник: Комсомольская правда

В Биробиджанском районе суд вынес приговор местной жительнице, признав ее виновной в злостном уклонении от выплаты алиментов. Женщина, имеющая многомиллионную задолженность перед собственными детьми, проведет ближайшие месяцы в местах лишения свободы, как сообщает пресс-служба Прокуратуры по ЕАО. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как стало известно в ходе процесса, жительница села Желтый Яр длительное время не исполняла решение суда. Она не была трудоустроена и не участвовала в жизни несовершеннолетних детей. По данным надзорного ведомства, сумма долга составила более 4 миллионов рублей. Ранее сельчанку уже наказывали в административном порядке, однако это не изменило ситуацию.

«Ранее женщина была неоднократно судима за совершение аналогичных преступлений», — отметили в прокуратуре.

Суд, согласившись с доводами обвинения, приговорил женщину к 7 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru