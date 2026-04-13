В Хабаровске полиция пресекла сеть по оказанию интим-услуг в саунах города

В Хабаровске сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии пресекли деятельность группы, организовавшей предоставление интим-услуг в саунах города, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
По данным ведомства, в состав группы входили пять человек в возрасте от 25 до 37 лет. Организатором являлась 29-летняя ранее не судимая жительница Хабаровска.
Следствие установило, что она подыскивала совершеннолетних жительниц региона и склоняла их к занятию проституцией. Для перевозки девушек в сауны были привлечены трое водителей, которые доставляли их на личных автомобилях. Ещё один участник группы обеспечивал взаимодействие с заведениями и организовывал доставку по вызовам.
Анкеты женщин размещались в интернете с указанием контактных телефонов и стоимости услуг. Доходы от деятельности распределялись между участниками группы: часть средств получали девушки, остальное — организатор, которая выплачивала фиксированное вознаграждение водителям.
В ходе обысков по местам жительства фигурантов изъяты документы, телефоны, ноутбук, планшет, банковские карты и денежные средства. Также изъяты транспортные средства, которые помещены на специализированную стоянку.
Отделом дознания УМВД России по городу Хабаровску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Все участники группы находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Девушки, оказывавшие интим-услуги, допрошены в качестве свидетелей. В их отношении выделены материалы для административного производства по статье 6.11 КоАП РФ («Занятие проституцией»).