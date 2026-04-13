В Приморье аферисты с займами под залог жилья оставляли людей без квартир

Потерпевшим подсовывали на подпись договоры купли-продажи квартир и расписки о полном получении суммы.

Источник: Аргументы и факты

Следователи УМВД по Приморскому краю раскрыли схему с «выгодными» займами под залог жилья, из-за которой жители региона лишились квартир, а общий ущерб превысил 12 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.

По данным следствия, 38-летняя жительница Владивостока вместе с сообщниками размещала в интернете объявления о быстрых займах на привлекательных условиях под залог недвижимости. В основном они выходили на пенсионеров и людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Когда заинтересовавшиеся приходили за деньгами, им предлагали подписать пакет документов. Вместо договоров займа людям подсовывали договоры купли-продажи их квартир и расписки о якобы полном получении оговоренных сумм.

Фактически на руки заемщики получали суммы, которые были гораздо меньше тех, что значились в бумагах. После этого участники схемы через суд оформляли переход права собственности на квартиры и в итоге лишали потерпевших единственного жилья.

По фактам незаконного приобретения прав на недвижимость и хищения денег возбудили несколько уголовных дел, которые объединили в одно производство. Фигурантку задержали, сейчас она находится под стражей.

Следователи и оперативники продолжают проверять все эпизоды и отрабатывают возможных соучастников, а также устанавливают других пострадавших от этой схемы. Следственное управление УМВД по Приморскому краю просит всех, кто мог столкнуться с похожими займами под залог жилья, обратиться в следственную часть и сообщить об известных обстоятельствах.