«Военмех» стал партнером «Разговоров о важном» к 65-летию полета Гагарина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Петербургский Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д. Ф. Устинова выступил партнером и разработчиком наглядных материалов для занятия федерального проекта «Разговоры о важном», приуроченного к 65-летию первого полета человека в космос. Совместно с госкорпорацией «Роскосмос» вуз подготовил профориентационный контент для учителей, который сегодня представят впервые в образовательных организациях с триместровой системой обучения, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.
«65 лет назад триумф Гагарина стал возможен благодаря кропотливой работе инженеров. Сегодня наш долг — чтобы школьники говорили о космосе не как о легенде, а как о своей будущей профессии, как о деле, которым гордится страна. Наша задача — не подменять собой школьного учителя, а дать ему в руки инженерную правду, подкрепленную историей страны и ее великими достижениями», — отметил ректор БГТУ «Военмех» Александр Шашурин.
По словам руководителя проектного офиса «Разговоры о важном» ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» Анастасии Никулиной, совместная работа с партнерами позволила сделать занятие «65 лет триумфа. Ко Дню космонавтики» максимально практичным и интерактивным. Учителям были предложены форматы квиза, интерактивных заданий и рабочих листов, что дало возможность сформировать у обучающихся целостное представление об историческом пути и современном состоянии космической отрасли России.
Как подчеркивают организаторы, участие «Военмеха» в проекте носит знаковый характер. За всю историю существования федерального проекта «Разговоры о важном» (с 2022 года) партнерами-разработчиками официальных материалов выступали всего два высших учебных заведения страны: Московский государственный психолого-педагогический университет и БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова.
