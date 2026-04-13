Прокуратура проверяет аварию с отключением воды в Приморье

Прокуратура проводит проверку по факту аварийного отключения воды в селе Многоудобное Шкотовского муниципального округа. 12 апреля из-за выхода из строя насоса на сетях холодного водоснабжения без воды остались более 200 жителей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.