Прокуратура проверяет аварию с отключением воды в Приморье

Более 200 жителей села остались без холодного водоснабжения из-за поломки насоса.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура проводит проверку по факту аварийного отключения воды в селе Многоудобное Шкотовского муниципального округа. 12 апреля из-за выхода из строя насоса на сетях холодного водоснабжения без воды остались более 200 жителей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

Прокуратура контролирует ход аварийно-восстановительных работ, а также вопрос перерасчета платы за коммунальную услугу за период отсутствия воды. Руководителю ресурсоснабжающей организации внесено представление с требованием устранить нарушения закона.

Виновное должностное лицо вызвали в прокуратуру для решения вопроса об открытии дела по статье КоАП РФ «За нарушение обеспечения населения коммунальными услугами».

«Фактическое восстановление прав граждан на контроле», — рассказали в прокуратуре Приморского края.

Надзорное ведомство отслеживает, как устраняют поломку и как будут компенсировать людям период отсутствия водоснабжения.