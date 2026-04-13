Как церковь относится к кремации

Вопрос о способе погребения усопших в последние десятилетия встает все острее. Рост цен на землю в мегаполисах, экологические соображения и личные пожелания людей заставляют задуматься о кремации. Однако для верующего человека или его родственников ключевым остается вопрос: «Грех ли это?» и «Что говорит Русская православная церковь о сожжении тела?». В этой статье мы разберем официальную позицию РПЦ, историю вопроса и исключения из правил.
Почему церковь против кремации.
Чтобы понять отношение православия к кремации, нужно обратиться к Ветхому Завету и традициям раннего христианства. Для иудеев и первых христиан способом погребения, освященным самим Христом, было предание тела земле. Погребение символизировало семя, которое должно прорасти для всеобщего воскресения мертвых. Сожжение же в античном мире часто практиковали язычники и те, кто отрицал идею возвращения души в тело. В 3−4 веках церковь категорически запретила кремацию как обычай, чуждый догмату о воскресении. Тело в православии воспринимается не как тюрьма души, а как храм Духа Святого. Отношение к праху как к чему-то, что можно «уничтожить огнем», вступает в противоречие с идеей восстановления человека в полноте его естества после Страшного суда.
Позиция РПЦ относительно кремации.
Сегодня Русская православная церковь не вводит анафемы за кремацию, но по-прежнему высказывается о ней резко отрицательно. Официальная позиция, озвученная на Архиерейском соборе и в документах Межсоборного присутствия, гласит: кремация не является нормой христианского погребения. Церковь призывает верующих выбирать традиционное захоронение в гробу. Однако в документе «О христианском погребении усопших» 2015 года появилось важное уточнение: если кремация вызвана вынужденными обстоятельствами (отсутствие земли на кладбище, эпидемия, требования закона в некоторых странах), священник не имеет права отказывать в отпевании. Тем не менее, добровольное желание сжечь свое тело после смерти ради экономии или моды расценивается как греховное легкомыслие и неверие в догмат о воскресении.
Ниже приводим цитату из документа «О христианском погребении усопших», который Священный Синод Русской Православной Церкви принял 5 мая 2015 года:
«В том случае, когда такое погребение не предусмотрено местным светским законодательством или связано с необходимостью транспортировать умершего на большие расстояния или же невозможно по иным объективным причинам, Церковь, считая кремацию явлением нежелательным и не одобряя ее, может со снисхождением относиться к факту кремации тела усопшего. После кремации прах должен быть предан земле».
Можно ли отпевать при кремации.
Кремация сама по себе не является грехом, который перекрывает возможность молитвы. То есть отпевать кремированного можно. Срока давности у отпевания нет. Можно договориться со священником отпеть усопшего уже после кремации и помещения урны в колумбарий.
Что происходит с душой после кремации.
Страх многих верующих связан с мифами о том, что сожженное тело «пробудится» из мертвых или что душе будет больно. Православное богословие однозначно утверждает: сила Божия безгранична. Всемогущий Господь способен восстановить тело человека из любой материи: из пепла, из праха на дне океана, из съеденного хищниками. Поэтому кремация не делает воскресение невозможным. Однако проблема в ином: отношение к телу как к мусору, достойному уничтожения, оскорбляет замысел Творца о человеке. Душа не испытывает физической боли при сожжении оболочки, так как она отделена от тела. Но она может страдать от кощунственного отношения к тому, что служило домом для духа. Поэтому молитва за кремированного не менее, а иногда и более нужна, чем за обычного усопшего.
Как поминать кремированного.
Ритуал поминовения усопшего, чье тело предано огню, ничем не отличается от традиционного. Церковь не вводит специальных молитв «за сожженных». В записках «Об упокоении» фамилии кремированных пишутся так же, как и всех прочих. Можно заказывать сорокоусты, псалтирь и панихиды. Но есть один важный запрет, о котором говорят священники: нельзя приносить на отпевание и поминки искусственные цветы и венки, которые ставят в крематориях. Это языческая традиция, символизирующая отсутствие вечной жизни. Живые цветы и естественные деревянные венки — предпочтительны. Что касается поминальной трапезы, правила едины: не имеет значения, что стало с телом — важно, чтобы родные молились и творили милостыню за усопшего.
Когда церковь разрешает кремацию как единственно возможный вариант.
Существуют ситуации, когда православный священник не просто допускает, но и сам может рекомендовать кремацию как меньшее зло. К таким случаям относятся: эпидемии особо опасных инфекций (чума, холера в районах без моргов), последствия катастроф, когда тело неузнаваемо и быстро разлагается, а также законодательные ограничения ряда стран (Япония, Китай, Индия для нерезидентов). В этих ситуациях греха на родственниках нет, так как действует принцип «необходимости». Также церковь идет навстречу, если семья не имеет средств на дорогой участок для захоронения, но искренне скорбит и не желает глумиться над телом. В таких случаях прах после кремации следует захоронить в землю (в колумбарий или урну в могилу), но ни в коем случае не хранить урну дома или «рассеивать» прах.
Что делать, если родственник завещал кремировать его, а вы верующий человек.
Это нравственная дилемма многих семей. Церковь ставит на первое волеизъявление самого человека? Нет. Приоритетом является христианская любовь и долг перед Богом. Если умерший не был воцерковлен и не оставил письменного распоряжения, а родственники склоняются к кремации для удобства, священник призывает их по возможности отказаться от этой идеи.
Мифы о кремации: рассеивание праха, банки в шкафу и могилы без креста.
В народной среде существует множество искажений. Например, миф о том, что после кремации нельзя ставить крест на месте захоронения. Это неправда. Если урна с прахом захоронена в земле, на этом месте ставят обычный православный крест или надгробие с крестом. Также миф, что кремированных нельзя поминать на 3, 9 и 40 день — это кощунство, душа не зависит от способа утилизации оболочки. Абсолютно недопустимым с точки зрения РПЦ является рассеивание праха или хранение урны в жилой комнате. Прах должен быть предан земле с молитвой. Если крематорий выдал урну, но родственники не могут ее похоронить прямо сейчас, допустимо временно (до полугода) хранить ее в закрытом виде в углу комнаты или гараже, но при условии последующего захоронения.
Подводя итог, как православная церковь относится к кремации, можно сказать коротко: «Одобряет крайне редко, допускает с оговорками, но не отвергает».
Почему на поминках едят кутью и что она символизирует.
Почему на поминках нельзя есть вилками.
Почему на поминках не чокаются.
Почему на похоронах кидают землю в могилу.
Что происходит с душой на 3, 9 и 40 день после смерти.