Как церковь относится к кремации

Страх многих верующих связан с мифами о том, что сожженное тело «пробудится» из мертвых или что душе будет больно. Православное богословие однозначно утверждает: сила Божия безгранична. Всемогущий Господь способен восстановить тело человека из любой материи: из пепла, из праха на дне океана, из съеденного хищниками. Поэтому кремация не делает воскресение невозможным. Однако проблема в ином: отношение к телу как к мусору, достойному уничтожения, оскорбляет замысел Творца о человеке. Душа не испытывает физической боли при сожжении оболочки, так как она отделена от тела. Но она может страдать от кощунственного отношения к тому, что служило домом для духа. Поэтому молитва за кремированного не менее, а иногда и более нужна, чем за обычного усопшего.