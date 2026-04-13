В Перми волонтёры призывают жителей вступить в «Жабий патруль»

Миграция земноводных начинается в середине апреля.

Волонтёры призывают жителей Перми поучаствовать в акции «Жабий патруль», сообщает «КП-Пермь».

Впервые акция «Жабий патруль» прошла в Прикамье весной 2025 года. Тогда волонтёры и добровольцы ежедневно приезжали на дорогу к экотропе «Липовая гора» и помогали серым жабам преодолеть опасный участок.

Миграция земноводных начинается примерно в середине апреля. Поэтому экоактивисты вновь собирают «Жабий патруль». Участникам необходимо будет собирать жаб в ведро и переносить их через дорогу и забор, чтобы они могли добраться до водоёма.

«Серые жабы — это природные регуляторы численности насекомых. Одна особь за сезон съедает тысячи вредителей (слизней, клещей, жуков, личинок), с которыми сложно бороться иными методами в условиях ООПТ», — рассказала организатор акции Анастасия Стэфа изданию «КП-Пермь».