В Перми волонтёры призывают жителей вступить в «Жабий патруль»

Волонтёры призывают жителей Перми поучаствовать в акции «Жабий патруль», сообщает «КП-Пермь».
Впервые акция «Жабий патруль» прошла в Прикамье весной 2025 года. Тогда волонтёры и добровольцы ежедневно приезжали на дорогу к экотропе «Липовая гора» и помогали серым жабам преодолеть опасный участок.
Миграция земноводных начинается примерно в середине апреля. Поэтому экоактивисты вновь собирают «Жабий патруль». Участникам необходимо будет собирать жаб в ведро и переносить их через дорогу и забор, чтобы они могли добраться до водоёма.
«Серые жабы — это природные регуляторы численности насекомых. Одна особь за сезон съедает тысячи вредителей (слизней, клещей, жуков, личинок), с которыми сложно бороться иными методами в условиях ООПТ», — рассказала организатор акции Анастасия Стэфа изданию «КП-Пермь».