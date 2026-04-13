Юрий Слюсарь поздравил православных с Пасхой

Глава донского региона Юрий Слюсарь побывал на пасхальном богослужении в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Провел богослужение глава Донской митрополии, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
В своём канале в MAX Юрий Слюсарь написал:
«Для меня Пасха — прежде всего праздник милосердия и умения поддержать того, кому сейчас нелегко: протянуть руку помощи, сказать тёплое слово. В наше время, когда Россия отстаивает свою правду и безопасность, особенно важны вера, единство и взаимовыручка — именно они делают нас несокрушимыми».
Губернатор обратился со словами поздравления ко всем православным жителям Ростовской области:
«Пусть пасхальная радость объединит родных и близких, наполнит дом уютом, детским смехом и светом».
Об это сообщил сайт правительства Ростовской области.