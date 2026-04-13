Делиниаторы демонтируют в центре Владивостока: причины

ВЛАДИВОСТОК, 13 апреля, ФедералПресс. На пересечении Океанского проспекта и улицы Фонтанной принято решение временно демонтировать часть дорожных делиниаторов.

Источник: Администрация Владивостока

«Эти элементы убирают на период репетиций и проведения парада в честь Дня Победы. После завершения всех мероприятий они будут смонтированы заново», — пояснили в городской администрации.

При движении через этот перекресток автомобилистам следует учитывать несколько важных нюансов. На Океанском проспекте действует знак «Направления движения по полосам», который предписывает поворачивать на Фонтанную исключительно с двух крайних левых рядов. Водителям необходимо заблаговременно перестроиться в соответствующие полосы, чтобы не нарушать правила дорожного движения и не провоцировать аварийные ситуации.

Для тех, кто едет со стороны улицы Уборевича по Фонтанной в направлении Океанского проспекта, установлен знак, разрешающий только правый поворот.

Напомним, ранее сообщалось, что делиниаторы появятся на проблемных перекрестках Владивостока. Где они будут установлены, рассказываем по ссылке.