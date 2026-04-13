Красноярские таможенники выявили контрабанду пиломатериалов в Среднюю Азию на 140 млн рублей

Сотрудники Красноярской таможни установили факты контрабанды 10 тыс. кубометров пиломатериалов хвойных пород стоимостью 140,3 млн рублей в страны Средней Азии.
При декларировании товара он указывал недостоверные сведения о поставщиках экспортируемой древесины, чтобы скрыть ее незаконное происхождение.
«Красноярская таможня возбудила в отношении подозреваемого 3 уголовных дела по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет», -пояснили в красноярской таможне.
Расследование продолжается.
