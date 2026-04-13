Трамп обрушился с критикой на Папу Римского: чем президенту США не угодил понтифик

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Папу Римского Льва XIV и заявил, что ему не нужен такой понтифик, который выступает против его политики. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.
Судя по публикации, у главы Белого дома много претензий к Папе Римскому. Во-первых, Трампу не нравится, что понтифик якобы считает нормальным наличие у Ирана ядерного оружия. Лев XIV также считает ужасным, что США напали на Венесуэлу, где, как утверждает американский лидер, выпускали из тюрем убийц и наркоторговцев в Штаты.
«И я не хочу Папу, который критикует президента Соединенных Штатов. Льва не было бы в Ватикане, не будь он в Белом доме», — отметил американский лидер.
Кроме того, глава Белого дома призвал понтифика работать над тем, чтобы быть великим Папой, а не политиком.
Ранее Папа Римский Лев ХІV упрекнул главу Белого дома Дональда Трампа, завив, что он пытается разрушить союз между США и Европой. Кроме того, понтифик остался недоволен высказываниями президента США о европейских лидерах.
При этом KP.RU писал, что во время встречи Папы Римского с главой киевского режима Владимиром Зеленским заметили необычное поведение понтифика. Лев ХІV постоянно старался держаться на дистанции от него.