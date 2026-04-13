Устранена возникшая из-за технического сбоя задержка зарплаты учителям в нескольких школах Дона

Зарплата учителям в школах Таганрога и одной школе Цимлянского района полностью выплачена. К задержке привели сложности при переходе на новое программное обеспечение при внедрении новой информационной системы управления Федерального казначейства по Ростовской области. Отчёт по этой ситуации потребовал губернатор Юрий Слюсарь на рабочем совещании 10 апреля.