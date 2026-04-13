Устранена возникшая из-за технического сбоя задержка зарплаты учителям в нескольких школах Дона

Зарплата учителям в школах Таганрога и одной школе Цимлянского района полностью выплачена. К задержке привели сложности при переходе на новое программное обеспечение при внедрении новой информационной системы управления Федерального казначейства по Ростовской области. Отчёт по этой ситуации потребовал губернатор Юрий Слюсарь на рабочем совещании 10 апреля.
Заместитель губернатора Андрей Фатеев доложил, что зарплата педагогам выплачена в полном объёме. Средства были доведены до муниципалитетов своевременно, однако на уровне территорий не справились и не приняли должных мер при переходе на новые программные продукты.
В Таганроге и одной школе Цимлянского района это и привело к задержке выплаты зарплаты от одного до четырех дней.
«Задерживать зарплату учителям недопустимо — независимо от технических сложностей и переходов на новые системы. Это люди, бесконечно преданные своей профессии, те кто даёт образование нашим детям, воспитывает будущее поколение», — подчеркнул Юрий Слюсарь.
