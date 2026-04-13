В храме Пекина число встречающих Пасху возросло вдвое

Кроме того, заметно возросло и количество стран, граждане которых встречают Пасху на территории дипломатической миссии России в Пекине, где находится храм. По сведениям посольства, на пасхальном богослужении, состоявшемся 11−12 апреля 2026 года, помимо российских соотечественников были представители 41 государства, в то время как в 2025 году — более 500 верующих из 27 стран.