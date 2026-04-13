В храме Пекина число встречающих Пасху возросло вдвое

ПЕКИН, 13 апреля. /ТАСС/. Количество принявших участие в пасхальном богослужении в пекинском храме Успения Пресвятой Богородицы в 2026 году увеличилось на 100% по сравнению с показателем 2025 года и превысило 1 тыс. Об этом свидетельствуют данные посольства РФ в Китае.
Кроме того, заметно возросло и количество стран, граждане которых встречают Пасху на территории дипломатической миссии России в Пекине, где находится храм. По сведениям посольства, на пасхальном богослужении, состоявшемся 11−12 апреля 2026 года, помимо российских соотечественников были представители 41 государства, в то время как в 2025 году — более 500 верующих из 27 стран.
По традиции Евангелие от Иоанна было прочитано на церковнославянском, русском, английском, греческом, иврите, китайском, латыни, немецком, сербском, французском и японском языках. На этот раз у церкви в Пекине прошла Пасхальная ярмарка, где были выставлены предметы декоративного творчества, сделанные прихожанами.
Ранее настоятель пекинского храма иеромонах Иннокентий (Колесников) отметил, что литургия прошла в торжественной и радостной атмосфере. Как он прокомментировал ТАСС, на Пасху «неизреченная радость каждого из нас о Воскресшем Господе делает нас чище, добрее и ближе друг к другу».
Успенский храм в Пекине построен в 1903 году по благословению начальника XVIII миссии епископа Иннокентия (Фигуровского). В 2009 году он был восстановлен и вновь освящен при участии президента РФ Владимира Путина.
Православие в Китае.
Православие появилось в Китае в XVII веке, когда в Пекин вместе с пленными казаками из Албазинского острога прибыл русский священник Максим Леонтьев. С 1713 года в стране действовала Российская духовная миссия, которая продолжительное время исполняла функции и дипломатического представительства России.
Китайская автономная православная церковь была образована в 1956 году решением Священного синода Московского патриархата. В конце 1960-х годов она практически прекратила свое существование.
Сейчас в КНР насчитывается около 15 тыс. православных верующих. Большинство из них проживают в Пекине, Шанхае, в провинции Хэйлунцзян (северо-восток страны), Синьцзян-Уйгурском автономном районе (северо-запад) и автономном районе Внутренняя Монголия (север).