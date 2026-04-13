За ночь четыре жителя Красноярского края погибли в пожарах из-за непотушенных сигарет

В Красноярском крае за ночь с 12 на 13 апреля произошли два смертельных пожара из-за неосторожности при курении. Об этом сообщили в краевом МЧС.
В селе Большая Иня Минусинского округа загорелся одноэтажный жилой дом и хозпостройки, обрушилась кровля. Пожар тушили 16 человек и 5 единиц техники, площадь возгорания составила 136 кв. м. Внутри дома обнаружили тела двух погибших.
В селе Шеломки Дзержинско-Тасеевского округа огонь уничтожил одну из двух квартир в доме и соседнюю хозпостройку. Площадь пожара — 134 кв. м. На месте работали 10 спасателей и 3 единицы техники. В сгоревшей квартире также нашли двух погибших.
