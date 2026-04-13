В Красноярске меняют перевозчика на еще одном популярном автобусном маршруте

В Красноярске с 15 апреля на автобусный маршрут № 98 «ЛДК — ОАО “Русал”» выйдут два новых перевозчика. Об этом сообщил мэр в своих соцсетях.
Причиной такого решения стали жалобы пассажиров на работу ИП Гнетов.
«Обращения по поводу нестабильной работы одного из самых популярных маршрутов, который связывает густонаселённые микрорайоны, поступали мне с начала года. С обслуживанием этого направления прежний подрядчик явно не справлялся», — рассказал Сергей Верещагин.
По итогам конкурса договоры на обслуживание маршрута № 98 заключили с ИП Ильюшенко и ООО «Сирена».
По новым условиям курсировать на линии будут автобусы не только среднего, но и большого класса, в том числе в час пик. Общее количество транспорта составит 12 единиц, сообщил глава города. Он также поручил департаменту транспорта контролировать, как новые перевозчики будут соблюдать график выпуска подвижного состава и расписание.
