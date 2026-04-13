Гранты до миллиона: в Красноярском крае поддержат создание новых экскурсионных маршрутов

«Такие конкурсы позволяют системно поддерживать инициативы туроператоров, создавать новые маршруты и формировать интерес к путешествиям по Красноярскому краю. Важно, что эти проекты работают не только на отрасль, но и на жителей, делая поездки по региону более доступными и разнообразными», — отметила заместитель руководителя агентства по туризму региона Ольга Кох.
Всего на поддержку туроператоров выделено 5 млн рублей. Деньги можно потратить на создание новых маршрутов, проведение экскурсий и оплату работы профессиональных гидов.
Отмечается, что такая поддержка уже показала результат. В 2025 году при содействии краевого агентства по туризму организовали 5 тысяч бесплатных экскурсий для жителей региона. Их участниками стали школьники, студенты, пенсионеры, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями, ветераны, а также участники СВО и члены их семей.
Программы реализовали местные туроператоры, получившие субсидии. В числе маршрутов — культурные, исторические и познавательные поездки: от прогулок по Красноярску до выездов в Овсянку, Сухобузимское и другие населенные пункты. Участники знакомились с наследием Виктора Астафьева, историей Великой Отечественной войны, казачьими традициями и современными технологиями.
Заявки принимаются до 5 мая 2026 года в электронном виде через государственную информационную систему. Победителей определит конкурсная комиссия.
