Гранты до миллиона: в Красноярском крае поддержат создание новых экскурсионных маршрутов

КРАСНОЯРСК, 13 апреля, ФедералПресс. В Красноярском крае стартовал конкурсный отбор среди туроператоров. Лучшие проекты по развитию экскурсионных и краеведческих маршрутов получат гранты до 1 млн рублей.

«Такие конкурсы позволяют системно поддерживать инициативы туроператоров, создавать новые маршруты и формировать интерес к путешествиям по Красноярскому краю. Важно, что эти проекты работают не только на отрасль, но и на жителей, делая поездки по региону более доступными и разнообразными», — отметила заместитель руководителя агентства по туризму региона Ольга Кох.

Всего на поддержку туроператоров выделено 5 млн рублей. Деньги можно потратить на создание новых маршрутов, проведение экскурсий и оплату работы профессиональных гидов.

Отмечается, что такая поддержка уже показала результат. В 2025 году при содействии краевого агентства по туризму организовали 5 тысяч бесплатных экскурсий для жителей региона. Их участниками стали школьники, студенты, пенсионеры, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями, ветераны, а также участники СВО и члены их семей.

Программы реализовали местные туроператоры, получившие субсидии. В числе маршрутов — культурные, исторические и познавательные поездки: от прогулок по Красноярску до выездов в Овсянку, Сухобузимское и другие населенные пункты. Участники знакомились с наследием Виктора Астафьева, историей Великой Отечественной войны, казачьими традициями и современными технологиями.

Заявки принимаются до 5 мая 2026 года в электронном виде через государственную информационную систему. Победителей определит конкурсная комиссия.

Фото: ФедералПресс / Станислав Казаченко.