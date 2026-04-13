Александр Скрябин посетил финал соревнований по тэг-рэгби

В эти выходные Ростов вновь стал центром ярких спортивных событий — в городе состоялся финал соревнований по тэг-рэгби!

Источник: НИА Ростов

Уже пять лет эти турниры объединяют юных спортсменов, которые демонстрируют не только мастерство, но и настоящую волю к победе, командный дух и уважение к сопернику. Тэг-рэгби — молодой, но очень перспективный и активно развивающийся вид спорта.

В этом году городской этап школьной лиги собрал более 2000 ростовских школьников.

— Мне посчастливилось лично присутствовать на матчах, — отметил глава города Александр Скрябин. — Скажу честно: было очень интересно наблюдать за игрой! Тэг-рэгби — динамичный, азартный и, что особенно важно, не травмоопасный вид спорта. А как искренне и горячо родители поддерживали своих детей на трибунах!

Финал получился по-настоящему эмоциональным и запоминающимся.

— От всей души благодарю наших юных спортсменов за яркие эмоции, красивую игру и стремление к новым вершинам, — подчеркнул глава города. — Желаю вам новых достижений, побед и крепкого командного духа! Ростов-на-Дону всегда славился своими спортивными традициями и достижениями. И я уверен: у тэг-рэгби в нашем городе большое будущее.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.