Онколог Черемушкин сказал, кому грозит рак мозга, как у Заворотнюк и Фриске

Напомним, что Анастасия Заворотнюк узнала о своем заболевании через несколько дней после своего дня рождения в апреле 2019 года. Она боролась с болезнью около 5 лет и скончалась 30 мая 2024 года. У Жанны Фриске диагностировали глиобластому вскоре после рождения сына в 2013 году, ей было 38 лет. Певица скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. Оперный певец Дмитрий Хворостовский узнал о своем диагнозе в 52 года. Он боролся около 2,5 лет. Писатель-сатирик Михаил Задорнов лечился около года, он скончался в 69 лет.