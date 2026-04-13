Онколог Черемушкин сказал, кому грозит рак мозга, как у Заворотнюк и Фриске

Глиобластома, убившая актрису Анастасию Заворотнюк и певицу Жанну Фриске, является достаточно редкой, но очень агрессивной формой рака. Как отметил в беседе с aif.ru кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин, чаще всего это заболевание выявляют случайно.
«Поскольку это достаточно редкая патология, выявление, в основном, происходит случайно, при нарастающей симптоматике. Чаще всего глиобластому на ранних стадиях обнаруживают у людей среднего возраста, то есть 30−40 лет. Они обращают внимание на резкое снижение зрения, частые головные боли или другие симптомы, идут к врачу», — объяснил эксперт.
Онколог уточнил, что пиковым по заболеваемости глиобластомой является пожилой возраст — 60−65 лет.
«У более молодых пациентов срабатывает ранняя диагностика за счет нетипичных для этого возраста симптомов. У пожилых сложнее диагностировать ранние формы, потому что у них уже по возрасту снижается острота зрения, слуха, возникают когнитивные особенности. То есть, болезнь маскируется под другие, поэтому в старшем возрасте чаще выявляют её на поздней стадии», — отметил Черемушкин.
Напомним, что Анастасия Заворотнюк узнала о своем заболевании через несколько дней после своего дня рождения в апреле 2019 года. Она боролась с болезнью около 5 лет и скончалась 30 мая 2024 года. У Жанны Фриске диагностировали глиобластому вскоре после рождения сына в 2013 году, ей было 38 лет. Певица скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. Оперный певец Дмитрий Хворостовский узнал о своем диагнозе в 52 года. Он боролся около 2,5 лет. Писатель-сатирик Михаил Задорнов лечился около года, он скончался в 69 лет.