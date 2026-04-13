Новосибирская «Сибирь» продлила контракт с главным тренером Ярославом Люзенковым на три года

Новое соглашение между сторонами рассчитано на довольно солидный срок и будет действовать в течение трёх ближайших сезонов. Сорокавосьмилетний специалист встал у руля «Сибири» сравнительно недавно, в ноябре минувшего года. Под его руководством команда сумела завершить регулярный чемпионат на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, что позволило пробиться в розыгрыш Кубка Гагарина. Правда, первый же раунд плей-офф обернулся для новосибирцев поражением от магнитогорского «Металлурга» с итоговым счётом в серии один матч против четырёх. Любопытно, что работа в «Сибири» стала для Люзенкова дебютной в качестве главного тренера клуба КХЛ.