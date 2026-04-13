Новосибирск вошёл в топ-10 городов РФ по выбору иностранных туристов

Новосибирск попал в десятку самых посещаемых иностранными туристами городов России. По данным сервиса онлайн-бронирования «Островок», в 2025 году спрос на проживание в городе среди зарубежных гостей вырос на 7% по сравнению с предыдущим годом. Среди самых активных туристов выделяются гости из Казахстана, Китая, Индии, Белоруссии и Киргизии, сообщает «РБК-Новосибирск».
«В прошлом году существенно, на 14,9% к 2024-му, вырос въездной туризм, Россию посетили 4,8 млн иностранных туристов», — сообщал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в феврале. — «Наиболее популярными регионами стали: город Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Приморский и Краснодарский края, на них приходится почти 80% поездок зарубежных путешественников».
За 11 месяцев 2025 года Новосибирскую область посетили 48,7 тысячи иностранных туристов, что на 30% выше показателей предыдущего года. Этот рост опережает средние значения по России. Среди наиболее популярных стран — Китай, Казахстан, Германия, Индия и Турция.
Иностранные туристы в Новосибирске предпочитают отели высокого уровня: 44% бронирований приходится на гостиницы с четырьмя и пятью звёздами. Средняя стоимость ночи составила 4 750 рублей, что на 13% больше, чем в 2024 году. Большинство гостей приезжают в одиночку или парами (41%), а семейные поездки составляют лишь 11% от всех бронирований.
