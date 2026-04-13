Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге снят режим ночной угрозы атаки беспилотников

До утра в Таганроге действовал режим угрозы применения БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Рано утром 13 апреля в городе Таганроге Ростовской области был дан отбой предупреждению об угрозе применения беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее уведомление появилось в официальном MAX-канале главы городской администрации Светланы Камбуловой в 06:04.

— Внимание — отбой угрозы применения БПЛА по Ростовской области и Таганрогу, — проинформировала градоначальник жителей.

Согласно обнародованным ранее данным, предупреждение об опасности с воздуха действовало в приморском городе на протяжении четырех часов в ночной период. После наступления утра 13 апреля ограничения были полностью прекращены.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

