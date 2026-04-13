Трамп: США подвергнут очень серьёзному пересмотру курс в рамках НАТО

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США планируют подвергнуть пересмотру свой курс в рамках Североатлантического альянса.

Он уточнил, что речь идёт об очень серьёзном пересмотре.

«Мы тратим триллионы долларов на НАТО, чтобы помочь им в действительности стоять на страже против России. Если задуматься об этом, то мы стоим на страже против РФ. И я давно думал, что это немного смехотворно. Но мы тратим триллионы долларов на эту деятельность. И, думаю, это подвергнется очень серьёзному рассмотрению», — сказал Трамп в ходе встречи с журналистами.

Он напомнил о том, что альянс не поддержал США в рамках операции в Иране.

«Мы платим за НАТО триллионы долларов. А они нас не поддержали», — заявил Трамп.

Кроме того, он ответил на вопрос о том, намерены Соединённые Штаты наказать союзников по НАТО.

«Посмотрим, как пойдёт. Я очень разочарован НАТО, они не помогли нам», — ответил Трамп.

Напомним, Трамп рассказал, что рассматривает выход Соединённых Штатов из Североатлантического альянса после отказа НАТО помочь в военной операции против Ирана.

Ранее Трамп заявил, что полностью остановит поставки вооружения украинской стороне в рамках программы Североатлантического альянса, если страны Европы не присоединятся к «военной коалиции» по снятию блокады с Ормузского пролива.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше