Трамп: США подвергнут очень серьёзному пересмотру курс в рамках НАТО

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США планируют подвергнуть пересмотру свой курс в рамках Североатлантического альянса.
Он уточнил, что речь идёт об очень серьёзном пересмотре.
«Мы тратим триллионы долларов на НАТО, чтобы помочь им в действительности стоять на страже против России. Если задуматься об этом, то мы стоим на страже против РФ. И я давно думал, что это немного смехотворно. Но мы тратим триллионы долларов на эту деятельность. И, думаю, это подвергнется очень серьёзному рассмотрению», — сказал Трамп в ходе встречи с журналистами.
Он напомнил о том, что альянс не поддержал США в рамках операции в Иране.
«Мы платим за НАТО триллионы долларов. А они нас не поддержали», — заявил Трамп.
Кроме того, он ответил на вопрос о том, намерены Соединённые Штаты наказать союзников по НАТО.
«Посмотрим, как пойдёт. Я очень разочарован НАТО, они не помогли нам», — ответил Трамп.
Напомним, Трамп рассказал, что рассматривает выход Соединённых Штатов из Североатлантического альянса после отказа НАТО помочь в военной операции против Ирана.
Ранее Трамп заявил, что полностью остановит поставки вооружения украинской стороне в рамках программы Североатлантического альянса, если страны Европы не присоединятся к «военной коалиции» по снятию блокады с Ормузского пролива.