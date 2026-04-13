В Красноярске закрыли табачный магазин у детского сада

В Красноярске Роспотребнадзор добился закрытия табачного магазина, который находился рядом с детским садом на проспекте Металлургов. Расстояние от него до детского учреждения составляло всего 74,5 метра, хотя по закону должно быть не менее 100 метров.
Представители Роспотребнадзора подали иск в суд. Требования управления удовлетворили. Но торговая точка продолжила работать — это подтвердил проведенный через три месяца контрольный выезд.
«Через стеклянную вставку на входе отчётливо просматривалась на полках реализуемая продукция. Более того, выяснилось, что предприниматель вообще не передавал сведения об обороте продукции в систему “Честный знак”, чеки реализации в ГИС МТ отсутствовали», — рассказали в пресс-службе.
Чтобы подтвердить факт работы, специалисты Управления провели контрольную закупку. После этого было принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении и наложении ареста на реализуемую продукцию.
Арест наложен на более чем 500 единиц никотинсодержащей и альтернативной табачной продукции общей стоимостью свыше 400 тысяч рублей. Материалы дела в отношении ИП Гурбанова М. И. направлены в суд. Предпринимателю грозит штраф с конфискацией предметов административного правонарушения. Только после этого предприниматель закрыл магазин.
В Роспотребнадзоре отметили, что за 2025 год подобные меры были приняты в отношении 16 торговых точек рядом со школами и детскими садами. Сотрудники управления просят красноярцев сообщать им о подобных нарушениях через специальную форму на сайте.
