Минздрав ужесточил правила продажи трех лекарственных препаратов

В российском Минздраве ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов. Теперь они включены в перечень предметно-количественного учета. Об этом со ссылкой на приказ ведомства сообщает ТАСС.
Отмечается, что речь идет о противоэпилептическом средстве Габапентин, препарате для снижения мышечного тонуса при разных неврологических заболеваний Бакофен, а также обезболивающем Дицикловерин+Парацетамол.
Напомним, с 1 июня 2025 года в России начал действовать новый порядок, согласно которому просроченные лекарственные препараты будут автоматически блокироваться на кассах аптек.
Кроме того, сайт KP.RU писал, что с 1 июня 2025 года аптеки официально вошли в систему здравоохранения РФ. Это предоставит фармацевтам право на получение установленных для медицинских специалистов льгот и социальных гарантий.