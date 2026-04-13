Минздрав ужесточил правила продажи трех лекарственных препаратов

В Минздраве назвали препараты, продажа которых ужесточается.

Источник: Комсомольская правда

В российском Минздраве ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов. Теперь они включены в перечень предметно-количественного учета. Об этом со ссылкой на приказ ведомства сообщает ТАСС.

Отмечается, что речь идет о противоэпилептическом средстве Габапентин, препарате для снижения мышечного тонуса при разных неврологических заболеваний Бакофен, а также обезболивающем Дицикловерин+Парацетамол.

Напомним, с 1 июня 2025 года в России начал действовать новый порядок, согласно которому просроченные лекарственные препараты будут автоматически блокироваться на кассах аптек.

Кроме того, сайт KP.RU писал, что с 1 июня 2025 года аптеки официально вошли в систему здравоохранения РФ. Это предоставит фармацевтам право на получение установленных для медицинских специалистов льгот и социальных гарантий.