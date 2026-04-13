«Болезненный результат»: Орбан признал поражение на выборах в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» на парламентских выборах. Об этом он заявил, выступая перед сторонниками в Будапеште.
«Результат для нас болезненный и однозначный. Возможность создать правительство [избиратели] предоставили не нам», — сказал венгерский премьер.
Орбан отметил, что «ФИДЕС» вместе с партнерами по правящей коалиции вели предвыборную кампанию честно и с полной отдачей. Однако они уступили на выборах.
При этом премьер Венгрии подчеркнул, что его политическая сила продолжит работу в интересах страны уже в статусе оппозиции. Сам Орбан сохранит депутатский мандат, как и часть членов его правительства.
Ожидается, что нового премьер-министра Венгрии изберут на первом заседании парламента нового созыва в начале мая. Им станет лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр.
Напомним, на парламентских выборах в Венгрии 12 апреля победу одержала оппозиционная партия «Тиса». Фракция получившая 138 из 199 мест в Государственном собрании.
Петер Мадьяр заявил о намерении восстановить полноценное участие Венгрии в Европейском союзе и НАТО. Он хочет укрепить демократические институты. По его оценке, они были ослаблены при предыдущем правительстве.
Также лидер «Тисы» подчеркнул необходимость диалога с Россией. Он отметил, что геополитические реалии и энергетическая зависимость Венгрии сохраняются. При этом политик уточнил, что в этом диалоге он не выступает в интересах Украины.
Немецкий политолог Александр Рар выразил мнение, что смена власти в Венгрии может повлиять на политику ЕС в отношении Украины. По его словам, что Брюссель может усилить поддержку Киева, а также конфронтацию с Россией.
Рар допустил, что Венгрия перестанет блокировать инициативы Евросоюза по помощи Украине. Он назвал Словакию единственным опопнентом такой политики ЕС.
Комментируя итоги венгерских выборов глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что победа партии «Тиса» ускорит распад Евросоюза. По его мнению, это может произойти в ближайшие месяцы.