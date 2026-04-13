730 попугаев привезли в Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярск на прошлой неделе доставили крупную партию декоративных птиц — в аэропорт города прилетели 730 попугаев.

Источник: НИА Красноярск

Среди них — волнистые, кореллы, неразлучники и ожереловые.

Птиц ввезли авиатранспортом из села Кашкар-Кыштак Республики Кыргызстан. Как уточнили в краевом Россельхознадзоре, перевозка прошла с соблюдением всех ветеринарно-санитарных требований.

Партия предназначена для индивидуального предпринимателя, который занимается разведением и содержанием декоративных птиц в Красноярске.

После прибытия попугаев разместили в специально подготовленном помещении. Сейчас они находятся на карантине. В этот период специалисты проведут необходимые обследования и профилактические мероприятия.

В ведомстве добавили, что с начала 2026 года в Красноярск уже ввезли почти четыре тысячи декоративных птиц из Кыргызстана.