«Авиалесоохрана»: дроны начнут вызывать дождь выстрелами йодистого серебра

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Лесная охрана намерена начать использовать беспилотники вместо самолетов для вызова на пожары дождя с помощью распыления йодистого серебра. Об этом рассказал ТАСС начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Алексей Панов.
«Буквально через месяц с наукой будем встречаться, с разработчиками в рамках использования не самолета-зондировщика, а беспилотных авиационных систем для тушения пожаров с помощью установок для распыления йодистого серебра. Для того чтобы это было максимально дешево и оперативно. Немного у нас зондировщиков, которые вызывают осадки», — сказал Панов.
По его словам, это хороший способ тушения пожаров особенно на удаленных территориях при наличии достаточной облачности. При этом йодистое серебро полностью безопасно для природы: метод заключается в том, что на молекулу серебра намораживается лед, после выстрела в облаке быстро набирается снежная масса, которая постепенно опускается, тает и выпадает в виде дождя.
«Обычно мы c июня-июля и до середины августа применяем такой метод тушения пожаров. В прошлом году мы очень эффективно использовали его в Красноярском, Забайкальском краях, Бурятии, Туве, чтобы загасить вспышку пожаров. Осадки очень хорошо влияют на стабилизацию лесопожарной обстановки. Наши специалисты уже натренировались и у нас очень высокий процент попаданий, чтобы именно на пожар выпали осадки», — заключил Панов.