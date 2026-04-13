В рамках акции «Очистим наши улицы» ликвидировано более 400 надписей

В рамках городских субботников в городе не только наводят порядок на улицах, но и ведут важную работу по очистке города от незаконной рекламы.

Управление по молодёжной политике совместно с Прокуратурой Ростова провело антинаркотическую акцию «Очистим наши улицы».

Акция прошла во всех районах города. К ней присоединились активисты молодёжных организаций, волонтёры, студенты, школьники с родителями, представители ТСЖ, управляющих компаний и депутаты.

— Общими усилиями удалось ликвидировать более 400 надписей с рекламой наркотических средств на фасадах зданий и заборах, — отметил глава города Александр Скрябин. — Борьба с пагубной пропагандой — одно из ключевых направлений, требующее объединения всех нас.

Ростовчане! Если вы видите где-либо рекламу запрещённых веществ — не будьте равнодушны. Сразу сообщайте о таких фактах в вашу управляющую компанию или в администрацию района.

