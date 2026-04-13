В Иркутской области снизилось потребление спиртного

В России все меньше пьют. По данным на март 2026 года, за последние 12 месяцев среднедушевое потребление алкоголя упало с 8,41 до 7,78 литра. Об этом сообщают «РИА Новости».
— Тенденцию заметили в 68 регионах. Иркутская область вошла в число лидеров по снижению, здесь показатель уменьшился более чем на два литра на человека, — сказано в исследовании.
Сильнее всего алкоголь потерял в популярности в Пермском крае (минус 3,8 литра), Кировской (3,6) и Пензенской (3,2) областях. В топ-5 также попали Забайкалье (2,9) и Липецкая область (2,7). А вот больше всех пьют в Ненецком автономном округе — 18,2 литра на душу. Меньше всего — в Чечне, там всего 0,02 литра.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что сибирячка похудела на 20 килограммов, стала тренером и вышла на сцену бодибилдинга. Читайте подробности.