В Иркутской области снизилось потребление спиртного

Сильнее всего алкоголь потерял в популярности в Пермском крае (минус 3,8 литра), Кировской (3,6) и Пензенской (3,2) областях. В топ-5 также попали Забайкалье (2,9) и Липецкая область (2,7). А вот больше всех пьют в Ненецком автономном округе — 18,2 литра на душу. Меньше всего — в Чечне, там всего 0,02 литра.